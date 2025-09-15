Escrito por: Francisco Brenes Herrera

El vallista costarricense Gerald Drummond se mostró emocionado y agradecido tras lograr su clasificación a las semifinales del Mundial de Atletismo, luego de registrar su mejor marca de la temporada en la primera ronda. “Ha sido una temporada bastante difícil para mí, pero sabíamos que el momento de correr rápido era el mundial”, comentó desde el hotel de concentración.

Drummond destacó que el desempeño alcanzado responde a la planificación realizada junto a su equipo, con el objetivo de llegar en su punto más alto a este torneo.

El atleta aprovechó para agradecer las muestras de apoyo recibidas desde Costa Rica. “Muchísimas gracias a todo el pueblo costarricense que me está apoyando y un saludo especial a toda mi familia que siempre ha estado conmigo en todo este recorrido”, dijo con entusiasmo.