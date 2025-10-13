La cultura costarricense tomó la Quinta Avenida de Nueva York durante el Desfile de la Hispanidad, donde destacó la segunda carreta típica más grande del mundo, creada por el artesano sarchiseño Luis Madrigal.

Mascaradas, cimarronas y agrupaciones folclóricas acompañaron el paso de esta imponente carreta, que recorrió una de las calles más emblemáticas de Manhattan como símbolo del arte y la tradición de Costa Rica. La participación fue organizada por Sector 011, un grupo de ticos radicados en Estados Unidos que durante seis meses trabajaron para presentar una muestra auténtica de la identidad nacional.

“Estoy muy feliz y agradecido con Dios por haber tenido esta oportunidad en compañía de muchos ticos que colaboraron en todo momento. Fue posible gracias a ellos”, expresó Madrigal.

La carreta fue ensamblada en un garaje en la ciudad de Prosper Park, Nueva Jersey, donde la comunidad tica se involucró activamente.

“Fue muy bonito ver cómo todos se comprometieron para pintar el 50% de la carreta y el otro 50% que ya son los detalles más profundos como las sombras, me correspondía a mí”, compartió.

Reconoció que, aunque la idea ya la traía consigo, necesitaba el apoyo de quienes sienten a Costa Rica en el corazón para hacerla realidad.

“Desde el 2006 estoy en esto y sin darme cuenta Dios me estaba preparando para este momento y fue realmente muy bonito porque de alguna forma en mi corazón en lo más profundo de mi ser sabía que todo el esfuerzo en algún momento valdría la pena”, afirmó.

Madrigal externó que, para él, la carreta encarna valores fundamentales del país que son la fe, la familia y el trabajo, algo que según el relató, se encontró en el país americano con “gente sencilla, trabajadora, pero sobre todo personas de mucha fe y de familia.

Aunque la carreta requiere ajustes para ser armada de forma tradicional, será resguardada para futuras modificaciones, con la intención de seguir representando a Costa Rica en escenarios internacionales.

¿Quién es Luis Madrigal?

• Es un pintor tradicional de carretas, acreditado desde 2005 por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en su taller de técnica metodológica.

• También se dedica a pintar motivos autóctonos sarchiseños en lienzos, souvenirs y cuadros pequeños.

• Ha representado a Costa Rica en exposiciones y ferias internacionales, tanto dentro como fuera del país.