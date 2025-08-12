Un equipo de la Universidad de Costa Rica (UCR) trabaja en actualizar los mapas del Parque Nacional Isla del Coco (PNIC), los cuales no se habían renovado en muchos años debido a que la isla está muy lejos y las condiciones climáticas dificultan el trabajo de mapeo y topografía.

Este avance es posible gracias al proyecto llamado “Generación de información geoespacial de la Isla del Coco mediante tecnología fotogramétrica y lidar”. Hasta ahora, han logrado sobrevolar cerca del 90 % del territorio de la isla.

En el proyecto participan la Escuela de Ingeniería Topográfica de la UCR, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR), la Fundación Amigos de la Isla del Coco (Faico) y el Área de Conservación Marina Coco (ACMC).

La UCR explica que esta información actualizada ayudará a mejorar la conservación del parque, proteger los ecosistemas marinos, apoyar la pesca sostenible, y fomentar el turismo, la educación y la conciencia ambiental.

Fotografía cortesía UCR

Actualmente, el equipo está por terminar productos como la ortofoto (una imagen aérea corregida para hacer mapas) y los datos lidar, que son mediciones láser que permiten conocer con precisión la topografía, la vegetación y las construcciones en la isla.

Además, están creando un modelo del terreno que mostrará el relieve, los ríos y la vegetación, y también identificarán zonas propensas a deslizamientos para evaluar riesgos y cómo podrían afectar los ecosistemas marinos, como los corales.