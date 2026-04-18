Sábado de calor intenso: algunas zonas llegaron a 38°C

Este sábado 18 de abril, el territorio nacional experimentó condiciones de intenso calor, concentrándose las temperaturas más elevadas principalmente en la región del Pacífico Norte.

De acuerdo con los datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), varias estaciones de esta zona superaron con creces la barrera de los 38 grados celsius.

La estación de Manga Rica en Liberia se posicionó como el punto más caliente del día, alcanzando un pico de 38,7°C.

Muy de cerca le siguieron Palo Verde con 38,2°C, y tanto la estación de la UCR en Santa Cruz de Guanacaste como Cerro Huacalito, ambos registrando una máxima de 38,1°C.

Otras regiones del país también reportaron cifras significativas. En el Pacífico Sur, la zona de Las Esferas en Osa marcó 35,8°C, mientras que en la Zona Norte, la localidad de San Jorge en Los Chiles llegó a los 35,5°C.

En contraste, el Valle Central presentó un ambiente más moderado, Pozos de Santa Ana fue el punto más cálido de la región con 33,5°C. Por su parte, las zonas montañosas se mantuvieron como el refugio ante el calor, destacando el Volcán Turrialba, que registró la temperatura más baja del reporte con apenas 13,8°C.

El informe técnico también resalta el calor persistente en otras comunidades de Guanacaste, como Finca La Ceiba y Puesto Negritos, que registraron 37,7°C cada una.

Es importante señalar que estas cifras corresponden a datos preliminares recolectados por las estaciones automáticas a lo largo del día.