Ruta San José-San Ramón tendrá al menos cuatro peajes

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La ampliación de la carretera entre San José y San Ramón contempla, de manera preliminar, al menos cuatro estaciones de peajes, así como carriles sin aguja para agilizar el tránsito.

Así lo señala el cartel de licitación publicado por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), en el que se establece que las estaciones principales se ubicarán en Los Arcos, El Coyol, Grecia y Naranjo. Además, se sumarían otros cuatro peajes auxiliares en sectores específicos, por lo que el sistema de cobro no se limitará a las cuatro plazas principales.

El documento establece que el primer peaje, en la plaza de Los Arcos, tendrá 18 carriles físicos: ocho exclusivos para telepeaje y 10 multimodales. En El Coyol se proyectan nueve carriles, cuatro de ellos exclusivos para el cobro electrónico, mientras que Grecia tendrá seis carriles, dos destinados únicamente al telepeaje.

Finalmente, la cuarta estación de peajes se ubicaría en la radial de Río Segundo, con dos carriles para telepeaje y dos multimodales.

Peajes sin aguja

El telepeaje sería una de las modernizaciones que implementaría la ampliación de la ruta San José-San Ramón, pues permitiría el cobro sin necesidad de una aguja en las estaciones en carretera.

Según detalla la licitación, la intención es facilitar el paso de los vehículos mediante sistemas electrónicos de cobro y reducir las interrupciones en la circulación. Sin embargo, el mecanismo dependerá del diseño y la implementación del sistema de peajes.

El proyecto también contempla estaciones auxiliares vinculadas con accesos y salidas, entre ellas las previstas en el sector de Castella.

Entre los detalles técnicos, la ampliación de la ruta San José-San Ramón abarcará aproximadamente 60 kilómetros entre la carretera General Cañas, la Bernardo Soto y la radial de Río Segundo. El proyecto se dividirá en siete unidades funcionales que comprenden distintos tramos entre La Sabana, el Hospital México, Río Segundo, Naranjo y San Ramón.

Las obras incluyen ampliaciones de carriles, intercambios a desnivel y mejoras en las conexiones con rutas nacionales y vías locales.

Según establece el cartel de licitación, las obras tendrán un plazo máximo contractual de 72 meses, por lo que concluirían en julio de 2033.