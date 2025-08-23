La Ruta 32, que enlaza las provincias de San José y Limón, permanecerá cerrada durante todo este sábado a raíz de las fuertes lluvias que han afectado distintas zonas del país.

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), además de las precipitaciones, la complejidad para remover el material que cayó sobre la vía es otro de los factores que impiden restablecer el paso vehicular.

El viernes en la tarde ya se había tomado la decisión de cerrar la carretera de manera preventiva; sin embargo, durante una inspección realizada la mañana de este sábado, se confirmó que entre la noche y la madrugada se produjo un derrumbe de gran magnitud en el kilómetro 32.

“Debido a las condiciones climatológicas, la saturación de los suelos y la magnitud del derrumbe que se presenta en el kilómetro 32, la RN 32 continuará cerrada durante este sábado”, señala el comunicado del MOPT.

Las personas que necesiten viajar hacia o desde Limón pueden utilizar rutas alternas, como Vara Blanca (para vehículos livianos), la carretera Chilamate-Vuelta de Kooper o la vía Turrialba-Siquirres.