Ruta 27 habilitará centros de reciclaje este sábado en 4 peajes

La concesionaria de la Ruta 27 realizará este sábado 25 de abril una jornada de recolección y valorización de residuos en distintos puntos del país, como parte de su programa mensual para promover prácticas ambientales entre la población.

La actividad se llevará a cabo de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en los parqueos de los peajes ubicados en Escazú, San Rafael de Alajuela, Atenas y Pozón. En estos espacios, las personas podrán entregar materiales reciclables como botellas plásticas, aluminio, vidrio, papel, cartón, empaques laminados, bolsas plásticas y envases tipo tetra pack.

Campaña de reciclaje. Foto: cortesía.

De acuerdo con la organización, los residuos deben ser entregados limpios, secos y previamente clasificados para facilitar su manejo. Además, se indicó que no se recibirán artículos electrónicos, baterías ni electrodomésticos durante la jornada.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la plataforma Ecoins, mediante la cual los participantes podrán recibir incentivos en forma de puntos digitales por el material entregado.

Campaña de reciclaje. Foto: cortesía.

Según los organizadores, este tipo de campañas se realiza el último sábado de cada mes y busca fomentar la correcta gestión de residuos y la participación ciudadana en acciones de reciclaje en comunidades cercanas a la Ruta 27.