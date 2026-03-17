Un accidente de tránsito asistido por Cruz Roja, Fuerza Pública y la Policía Municipal de Santa Ana provoca un fuerte colapso vial en la Ruta 27.

El accidente tiene las presas de más de 3 kilómetros en el sentido San José-Santa Ana.

Se trata de una motocicleta que colisionó y fue atendido por los cuerpos de emergencia para su traslado.

Las presas se extienden desde el sector de Guachipelin de Escazú, cerca de Multiplaza, hasta el Alto de las Palomas.

Se recomienda tomar precauciones ante la gran densidad de carros y lento paso con el que avanzan.