Ruta 126: la alterna a la 32 que es una trampa mortal para vehículos pesados

Los cierres en la Ruta Nacional 32 se han convertido en un constante dolor de cabeza para quienes viajan entre el Valle Central y la zona del Caribe, por lo que los conductores deben optar por la Ruta Nacional Secundaria 126 como una alternativa.

Muchas veces las rutas alternas lejos de ser soluciones seguras presentan un panorama de riesgo y deterioro avanzado.

Uno de los casos más crítico se vive en la Ruta Nacional Secundaria 126, el trayecto que conecta Heredia centro con Chilamate, pasando por Vara Blanca y la emblemática zona de la Catarata de La Paz, donde la falta de un plan firme por parte del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Una infraestructura no apta

El diseño original de la Ruta 126 no contempla el volumen ni el tonelaje del tráfico que recibe cada vez que la Ruta 32 queda inhabilitada por derrumbes o accidentes. Se trata de una vía de apenas dos carriles, caracterizada por curvas sumamente pronunciadas y sin una demarcación o señalización suficientemente segura, por lo que podría ser inclusive una trampa mortal para vehículos pesados.

Uno de los puntos de mayor conflicto se localiza frente a la Catarata de La Paz, donde el tránsito debe reducirse a un solo carril para cruzar un puente tipo Bailey.

La complejidad aumenta drásticamente a pocos metros de esta estructura, específicamente en la curva situada frente al complejo turístico de la zona. Cuando autobuses o tráileres intentan maniobrar en estos sectores, la vía se bloquea por completo, generando filas kilométricas de vehículos y aumentando el riesgo de colisiones.

Ante esta situación, los vecinos de Sarapiquí y sectores cercanos como Cinchona, han manifestado un malestar creciente, denunciando que los choques, los derrapes y el encallamiento de vehículos de carga son comunes.

Estas situaciones se agravan durante la época de lluvias, cuando el asfalto se vuelve resbaladizo y la visibilidad disminuye.

Respuesta de Conavi

Grupo Extra consultó al Conavi sobre qué plan tiene para este trayecto para evitar mayores peligros, sin embargo, afirmaron no tener un plan para el corto plazo.

Al ser consultadas, las gerencias de Construcción y de Contratación de Vías y Puentes del Conavi admitieron que no tenían mapeado ningún proyecto formal para la intervención integral de la zona.

Actualmente, las acciones del Conavi se limitan a labores de mantenimiento básico a cargo de la Gerencia de Conservación, que realiza labores de “chapeo” (corte de vegetación) y tiene programado un bacheo de urgencia para el presente mes.

La institución agregó que la Ruta 126 podía ser intervenida bajo el programa Proeri, no obstante, el proceso se declaró desierto debido a la falta de ofertas por parte de las empresas constructoras.

Una luz de esperanza

Recientemente, el Conavi informó que se tramitó un nuevo proceso licitatorio para el cual sí se recibieron ofertas, las cuales se encuentran actualmente en etapa de evaluación. Este proceso contempla dos fases estrictas: una evaluación técnica y una posterior evaluación económica, esta última reservada solo para las empresas que logren superar la primera etapa de filtros de calidad y capacidad.

A la fecha, la evaluación técnica ya ha concluido, y el Conavi asegura que existen empresas calificadas en cada uno de los seis lotes en los que se dividió el proyecto.

“Una vez adjudicado el proceso, se contará con los estudios y anteproyectos necesarios para definir las soluciones de estabilización que correspondan en los distintos puntos identificados, entre ellos los de esta zona”, indicó Conavi.

El objetivo final, una vez se logre la adjudicación definitiva, es definir soluciones de estabilización en los puntos críticos ya identificados, incluyendo la zona de Vara Blanca.

Otro problema

El problema de la Ruta 126 no es exclusivamente vial. Los vecinos de la zona han denunciado un incremento en la inseguridad ciudadana, específicamente bajo la modalidad de “bajonazos”. La falta de iluminación adecuada y la ausencia de patrullajes constantes en tramos desolados han convertido a esta ruta en un blanco fácil para la delincuencia, que aprovecha cuando los conductores deben reducir la velocidad o detenerse debido al mal estado de la vía o al tránsito pesado.