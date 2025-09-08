Ucrania. (AFP)- Rusia lanzó este domingo su mayor ofensiva aérea desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, con más de 800 drones y 13 misiles disparados contra distintas ciudades ucranianas. El ataque dejó al menos cinco fallecidos y provocó un incendio en la sede del gobierno en Kiev, cuya cúpula y pisos superiores resultaron seriamente dañados por primera vez en tres años y medio de conflicto.

El presidente Volodímir Zelenski advirtió que la ofensiva solo prolonga la guerra y exigió a sus aliados una reacción global. “Es importante que los aliados reaccionen de manera global a este ataque”, señaló en su mensaje diario. La primera ministra Yulia Sviridenko confirmó que no hubo víctimas en el complejo gubernamental, aunque varias zonas residenciales de la capital sí fueron alcanzadas.

Entre las víctimas figuran una madre y su bebé de dos meses en un edificio de nueve plantas en Kiev, además de muertes reportadas en Zaporiyia, Sumi y Dnipropetrovsk. Más de 20 personas resultaron heridas, incluida una mujer embarazada que dio a luz de forma prematura tras el bombardeo.

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que está dispuesto a imponer más sanciones contra Rusia, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pidió una presión económica más fuerte junto a Europa. Emmanuel Macron condenó los hechos y prometió apoyo militar adicional, mientras que el primer ministro británico Keir Starmer y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusaron al Kremlin de burlarse de la diplomacia.

Moscú, que controla cerca del 20% del territorio ucraniano, no muestra señales de detener su ofensiva y mantiene demandas territoriales inaceptables para Kiev, lo que reduce las perspectivas de un alto al fuego cercano.