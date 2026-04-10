Rusia prohíbe grupo de DD.HH. ganador del Nobel

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Moscú. (AFP)-Rusia prohibió a la organización de derechos humanos Memorial, galardonada en 2022 con el Nobel de Paz, y realizó una redada en las oficinas del periódico independiente Novaya Gazeta.

Memorial y Novaya Gazeta, ambas fundadas en torno al colapso de la Unión Soviética, son las dos organizaciones rusas más respetadas y reconocidas que informan y documentan las violaciones de los derechos humanos.

Desde que envió tropas contra Ucrania hace cuatro años, el Kremlin no sólo ha reprimido la oposición a la guerra, sino que también ha lanzado una campaña más amplia contra la disidencia, algo que no se veía desde la época soviética.

Memorial se fundó a finales de la década de 1980 para documentar a

las víctimas de la represión política de ese periodo, en el que perecieron millones de personas en el sistema penal del Gulag.

Bajo presión del gobierno casi desde su nacimiento, fue liquidada formalmente por la Corte Suprema de Rusia en 2021 y, desde entonces, ha operado en gran medida desde el extranjero.

Una sentencia judicial del jueves califica a Memorial como “extremista” y prohíbe cualquier cooperación con el grupo de derechos humanos, además de permitir que se someta a sus simpatizantes a enjuiciamiento.

Por su parte, Novaya Gazeta, fundado en 1993, fue durante años el principal medio independiente de Rusia y fue objeto de fuertes ataques por sus reportajes críticos y sus investigaciones sobre violaciones de derechos y corrupción.

El jueves, las fuerzas de seguridad rusas irrumpieron en sus oficinas y detuvieron a uno de sus principales periodistas de investigación, según el periódico.

El periódico, que solía publicarse varias veces a la semana, redujo su producción dentro del país tras el inicio de la guerra, pero su versión en línea seguía disponible a pesar de las órdenes judiciales.