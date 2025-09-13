Kiev. (AFP)- Rusia afirmó que las negociaciones de paz con Ucrania están en “pausa” y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski advirtió que el presidente ruso, Vladimir Putin, busca ocupar todo el país.

Los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, por poner fin al conflicto, iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa, no prosperaron en las últimas semanas.

Rusia se ha mantenido firme en sus exigencias y no ha cesado sus ataques terrestres y aéreos.

“Nuestros negociadores tienen la posibilidad de comunicarse a través de canales, pero por ahora se puede hablar más bien de una pausa” en las conversaciones con Kiev, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Las declaraciones coinciden con el inicio este viernes de ejercicios militares conjuntos de Rusia y su aliado clave, Bielorrusia, que inquietan a la OTAN.

Esta semana, Polonia acusó a Moscú de violar con drones su espacio aéreo.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este viernes que lanzará una operación para “reforzar todavía más” sus posiciones a lo largo de su flanco oriental, cercano o limítrofe con Rusia.

La alianza militar comenzará estas actividades en “los próximos días” y contarán con la participación de miembros como Dinamarca, Francia, Reino Unido y Alemania, informó Rutte.

Las tres rondas de conversaciones de paz directas entre Rusia y Ucrania, así como la cumbre entre Trump y Putin a mediados de agosto en Alaska, no lograron ningún avance para poner fin a los combates.

Las fuerzas rusas avanzan con fuerza en el frente y Putin prometió seguir luchando si no se satisfacen sus demandas para la paz, como más concesiones de territorio de parte de Ucrania.

Trump ha amenazado repetidamente a Moscú con sanciones adicionales si no detiene su ofensiva, pero todavía no cumplió sus advertencias.