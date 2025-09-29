Kiev. (AFP). Un ataque masivo con cientos de drones y misiles rusos en Ucrania dejó este domingo al menos cuatro muertos en Kiev, entre ellos una niña de 12 años, y más de 70 heridos en distintas regiones del país, informaron las autoridades.

La andanada de bombardeos nocturnos, que duró unas 12 horas según Kiev, generó pánico entre la población y obligó a la vecina Polonia a movilizar cazas para proteger su espacio aéreo. Los esfuerzos diplomáticos para detener la guerra no han logrado resultados y Rusia asegura estar decidida a continuar con su invasión.

“Moscú quiere seguir luchando y matando y no merece más que la presión más severa por parte de todo el mundo”, afirmó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Mark Serguéiev, un residente de Kiev, relató que su familia dormía cuando un misil impactó su apartamento. “Todavía no puedo creer que los niños estén vivos. (…) El techo fue arrancado justo encima de la cama de mi hijo mayor”, contó a la AFP. Por su parte, Anna, de 26 años, dijo que su vivienda quedó cubierta de escombros tras la explosión: “Escuché un cohete volar durante mucho tiempo, luego hubo una explosión y las ventanas se rompieron”.

En Kiev, los servicios de rescate recuperaron el cuerpo de la niña fallecida en el distrito de Solomianski, donde también murieron dos personas en un instituto de cardiología. Otra víctima mortal fue hallada en un ataque contra un establecimiento civil, mientras que más de 70 personas resultaron heridas en distintas regiones, informó el ministro del Interior, Igor Klymenko.

Rusia aseguró que sus ataques apuntaron a “empresas del complejo militar-industrial ucraniano”, aunque Zelenski indicó que la ofensiva afectó principalmente a zonas civiles e infraestructuras energéticas, con el objetivo de provocar cortes de electricidad masivos. La ciudad de Zaporiyia, en el sureste, sufrió al menos cuatro ataques y dejó 34 heridos, según el gobernador regional Iván Fiódorov.

Andrii Yermak, jefe de la administración presidencial ucraniana, calificó la ofensiva de “guerra contra los civiles”. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó que derribó 41 drones ucranianos durante la noche.