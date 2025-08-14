Moscú. (AFP)- Rusia anunció restricciones a las llamadas en las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram, al argumentar que la medida es necesaria para combatir la criminalidad, informaron los medios estatales.

“Con el fin de combatir a los criminales, se están tomando medidas para restringir parcialmente las llamadas en estas aplicaciones de mensajería extranjeras (WhatsApp y Telegram)”, dijo el organismo de control de comunicaciones Roskomnadzor.

Las aplicaciones de mensajería se han convertido en “los principales servicios de voz utilizados para el fraude y la extorsión, y para involucrar a ciudadanos rusos en actividades subversivas y terroristas”, añadió el organismo de control.

Al reaccionar ante esta medida, Telegram afirmó en un comunicado que “lucha activamente contra el uso indebido de su plataforma” y elimina “miles de contenidos nocivos cada día”.

Un portavoz de WhatsApp aseguró, por su parte, que la plataforma propiedad de Meta (Facebook) “es un servicio de mensajería privado, cifrado de extremo a extremo, que resiste los intentos de los gobiernos de vulnerar el derecho de las personas a una comunicación segura”.

“Por eso Rusia está tratando de bloquearlo para más de 100 millones de rusos”, añadió.

Moscú quiere que las aplicaciones de mensajería proporcionen acceso a los datos a solicitud de las fuerzas del orden, no solo para investigaciones de fraude, sino también sobre actividades que Rusia considera terroristas.