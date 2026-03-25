La Selección Sub-18 Femenina de Costa Rica se alista para viajar en los próximos días a Riva, Turquía, donde participará en el torneo amistoso UEFA Friendship Cup.

La competencia se llevará a cabo del 8 al 17 de abril y contará con un formato de fase de grupos. La Tricolor está en el Grupo B en donde enfrentará a Etiopía, Noruega y Uruguay.

Las 22 jugadoras convocadas por el entrenador Edgar Rodríguez para este torneo son:

Este grupo está integrado por futbolistas que participarán en el camino hacia la Copa Mundial Femenina Sub-20 de 2028, así como por otras que se alistan para las eliminatorias Sub-17 de Concacaf en 2027.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra