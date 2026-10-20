Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Óscar Ramírez, tuvo una despedida bastante emotiva previo a tomar el vuelo que lo llevará a él y a Liga Deportiva Alajuelense hacia Honduras.

Los manudos jugarán las semifinales de la Copa Centroamericana ante el Motagua de Honduras y algunos miembros del club llegaron al aeropuerto Juan Santamaría por sus propios medios.

Uno de los que llegó con su hijo Andrés fue el “Machillo”, quien se despidió de su esposa de manera amorosa con beso y un gran abrazo.

Utilería de la Liga llegó a eso de las 5:15 a.m. al aeropuerto.

Luego de eso, Ramírez saludó a los miembros de la prensa y del aeropuerto con un “buenos días, muchachos” y una sonrisa.

Luego de eso, ingresó al counter para hacer su registro previo al vuelo, el cual se espera que llegue a territorio hondureño a eso de las 12:45 p.m. tras hacer escala en Panamá.

La serie entre la Liga y Motagua definirá al finalista de la Copa Centroamericana, donde los rojinegros buscarán estar en su cuarta de manera consecutiva.