Ruiz y Matarrita se rinden ante el nivel de Yerlan Sosa en la Sele

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Yerlan Sosa se convirtió en uno de los nombres que más elogios recibió tras los dos partidos de la Selección Nacional bajo el mando interino de Bryan Ruiz.

El joven futbolista no solo convenció al cuerpo técnico y a sus compañeros, sino que también recibió el reconocimiento de los aficionados, que destacaron su personalidad y rendimiento en sus primeras apariciones con la Tricolor.

Ruiz fue contundente al hablar del jugador y aseguró que, de los últimos cuatro partidos que ha dirigido entre Liga y Selección, Sosa ha sido el futbolista que más le ha gustado.

“Para mí ha sido el mejor jugador en los últimos cuatro partidos que lo he visto, que son dos con la Liga y dos con la Sele”, afirmó Ruiz.

El exseleccionado también dejó claro que seguirá pendiente de su crecimiento, independientemente de si continúa o no al frente de la Tricolor.

“Me va a tener a mí molestándolo. Siga o no yo en la Selección, lo voy a seguir ahí, en la Liga lo voy a ver también”, agregó.

Ronald Matarrita tampoco escatimó en elogios y resaltó la personalidad que Sosa ha mostrado pese a su poca experiencia internacional.

“Yerlan se está comportando como si tuviera 1000 partidos en la Selección. Todo el grupo lo respalda a él y a los otros que vienen comenzando en Selección”, comentó.

Entre los elogios de sus compañeros, el respaldo de Ruiz y el reconocimiento de los aficionados, Sosa cerró esta fecha FIFA como una de las grandes notas positivas de la Selección Nacional.