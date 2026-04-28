Ruiz y Carolina Jaikel piden ayuda para amigo cercano

Bryan Ruiz y Carolina Jaikel pidieron ayuda urgente para un amigo que enfrenta una grave situación de salud.

El caso corresponde a Alberto Solano, conocido como “Beto”, quien requiere apoyo económico para acceder a un tratamiento que, según indicaron, podría no ser suministrado de inmediato por la Caja Costarricense de Seguro Social.

Por medio de un video difundido en sus plataformas digitales, la pareja explicó que Solano fue diagnosticado con cáncer gástrico en etapa 4, enfermedad que además ya se ha extendido al hígado.

“Beto es una persona que esta familia quiere muchísimo…Les pedimos con todo nuestro corazón que de la manera que cada quien pueda, con sus medios, ayuda para darle a Beto, tiene muchas ganas de vivir… no dejen de rezar por él”, expresó la pareja. Además del llamado, compartieron diferentes vías para colaborar, como Sinpe Móvil, cuentas bancarias y una campaña en GoFundMe, con el propósito de facilitar las donaciones.

“Desde el lugar donde cada quién pueda, les pido con todo mi corazón su ayuda, para que Beto pueda hacer los tratamientos que urgentemente necesita. Se los agradezco de todo corazón y que Dios los bendiga”, publicó Jaikel en un post en sus redes sociales.