Ruiz se une a los mundialistas que llegaron al banquillo de la Sele

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Bryan Ruiz se une a la lista de futbolistas que jugaron un mundial con Costa Rica y que luego se convirtieron en entrenadores de la Selección Mayor.

De la generación de Italia 90 tenemos a varios en esta lista. Destaca Alexandre Guimarães, quien se nacionalizó y tras su retiro del fútbol, siguió su carrera en los banquillos.

En 2001 llegó al puesto de técnico y logró dos clasificaciones: primero a Corea-Japón 2002 y posteriormente a Alemania 2006.

Hernán Medford asumió el cargo luego de la Copa del Mundo del 2006, justamente después de “Guima”.

Tras su paso por el Saprissa y de haber clasificado al Mundial de Clubes, el “Pelícano” llegó a la Selección, donde ganó la Copa Uncaf del 2007.

Óscar Ramírez dejó huella con Costa Rica como jugador y entrenador. El “Machillo” llegó al cargo en 2016 y logró la clasificación al mundial de rusia 2018 tras quedar segundo lugar de la hexagonal, solo por debajo de México.

La generación del mundial 2002 es considerada una de las mejores en la historia de la sele. Allí estuvo Paulo César Wanchope, quien años después, estuvo como estratega de la Tricolor. Fue en 2015 cuando llegó al cargo tras la salida de Jorge Luis Pinto.

El “Capi” estuvo en las citas del 2014, 2018 y 2022. Ahora, tras un legado histórico como jugador, espera llevar a la tricolor a una nueva copa del mundo, esta vez, desde el banquillo.