Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

El técnico Bryan Ruiz cerró su interinato al frente de la Selección Nacional con dos victorias y un mensaje contundente para los futbolistas que quieran formar parte del próximo proceso.

Tras vencer 2-0 a Haití, el DT dejó claro que la Tricolor necesita jugadores comprometidos con representar al país.

“Lo principal que tienen que hacer aquí es exigir a los muchachos al máximo, comprometerlos con la Selección, y el que no está comprometido, pues que no estorbe”, afirmó en conferencia de prensa tras el juego.

Ruiz explicó que los futbolistas tendrán oportunidades siempre que respondan con buen rendimiento en sus clubes y posteriormente con la camiseta nacional.

“El que esté dispuesto va a tener su oportunidad muy posiblemente si rinde en sus equipos y viene y rinde aquí también en la Selección. Y el que no quiere, pues que no le haga perder el tiempo a Costa Rica”, sentenció.

El técnico considera que sus dos partidos también dejaron una pequeña base para el futuro, pese a que Costa Rica no avanzó en la Nations League.

“Estos dos partidos dejan la semilla sembrada para que el próximo entrenador que venga pueda empezar a hacerla crecer”, señaló.

El exseleccionado también analizó el fracaso en el camino al Mundial y cuestionó la manera en que se intentó acelerar el cambio generacional. Para Ruiz, la renovación debe hacerse con equilibrio y sin descartar a los jugadores experimentados. Como ejemplo mencionó a Celso Borges, quien con casi 39 años disputó los 94 minutos ante Haití.

“Con la dinámica que le metieron a ellos, hizo un partidazo los 90 minutos. Son importantes tener ese balance”, comentó.

Con el triunfo sobre Haití terminó el interinato de Ruiz, quien todavía desconoce si continuará oficialmente en el banquillo.