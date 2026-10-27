Ruiz confirma jugadores que no tomará en cuenta en La Sele

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

En plena presentación como nuevo entrenador de la Selección Nacional, Bryan Ruiz llamó la atención al confirmar que no convocará a un grupo específico de jugadores.

El ex capitán fue consultado por los sancionados por indisciplinas: Alejandro Bran y Kenneth Vargas. Mientras que el tema de Warren Madrigal sigue en el aire.

Bryan Ruiz y sus asistentes (Fotos: Issac Villalta)

“Sobre los jugadores sancionados, ellos están habilitados para estar convocados pero la disciplina para mí es muy importante. Ellos se equivocaron, tienen que hacerse cargo de las equivocaciones que tuvieron. De momento no van a ser tomados en cuenta, hay jugadores que están por delante de ellos, que están aprovechando la oportunidad, les daremos seguimiento a ver como están jugando y veremos más adelante. En este momento la posibilidad para ser convocados es que lo sigan haciendo bien y que quienes estén en su puesto bajen el rendimiento”, reconoció.

Ruiz confirmó su cuerpo técnico: Wilmer López y a Christian Bolaños como asistentes, Wardy Alfaro se unirá hasta enero debido a su ligamen con Alajuelense.