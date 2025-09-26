La Federación de Rugby de Costa Rica (F.R.C.R.) anunció que las selecciones nacionales Mayor Masculina y Femenina de Rugby Seven participarán en el Trial Internacional 7’s, que se celebrará este fin de semana en la Unidad Deportiva de Marinilla, Colombia.



El torneo reunirá a equipos destacados de Sudamérica, incluyendo Espartanos, Highlanders, UDEA, COPA, Renos y, por supuesto, Costa Rica. Este evento representa una oportunidad clave de competencia en la preparación de los equipos, de cara a los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.



El cuerpo técnico de las selecciones costarricenses ha priorizado la recuperación de los jugadores y jugadoras, dada la exigencia física de los últimos compromisos y la importancia de llegar en óptimas condiciones al torneo. Los entrenadores evaluarán quiénes estarán al 100% para definir la alineación de cada partido.

Escrito por: Paulina Carmona Ureña