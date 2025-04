“Él siempre me decía: ‘Mami, si algún día me pasa algo, tápame para que nadie me haga fotos’”. Esa fue una de las frases que más marcó a Zulinka Pérez, hija del fallecido cantante merenguero Rubby Pérez, quien cumplió la promesa hecha a su padre tras encontrarlo sin vida bajo los escombros del colapso de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana.

“Mi primo trajo una manta y lo cubrió”, relató conmovida. Instantes después, Zulinka entró en un estado de pánico y desesperación al ver el cuerpo de su padre entre los restos del derrumbe. “¡No, no, nooo!”, se le escucha gritar en un video difundido por medios dominicanos.

A pesar del dolor, la también cantante se dirigió a la prensa para compartir las que fueron sus últimas palabras con su padre, apenas minutos antes del accidente. Zulinka formaba parte del equipo artístico de Rubby Pérez y había sido corista en varias de sus presentaciones.

“Iba a cantar un tema y le dije: ‘Papi, ayúdame, porque no puedo hacer mucha fuerza, estoy recién operada’. Y él me respondió: ‘Ok, mami, quédate en tu micrófono y yo me quedo en el mío’. Yo siempre soy quien pasa el micrófono de él. Si no hubiera sido por ese cambio, no creo que estuviera aquí”, relató con la voz quebrada.

Tragedia en Jet Set

Según los informes más recientes, el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril en República Dominicana, dejó múltiples víctimas.

Entre los fallecidos se encuentran figuras reconocidas como el diseñador Martín Polanco y los exjugadores de Grandes Ligas Octavio Dotel y Tony Blanco.

Las causas del derrumbe siguen bajo investigación.

Las autoridades dominicanas continúan con las labores de rescate y han anunciado que se brindará acompañamiento psicológico y legal a los familiares de los afectados.

Últimos hallazgos

• Costarricense Karla Sánchez Solórzano en UCI

• 124 personas fallecidas

• 150 personas heridas

Fuente: Autoridades de República Dominicana