Row relata cómo Yerlan Sosa pasó de la indisciplina a La Sele

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

A sus 18 años, Yerlan Sosa se ha convertido en uno de los nombres más destacados del proceso juvenil costarricense; sin embargo, debió superar una amplia transformación disciplinaria.

Grupo Extra conversó con Randall Row, quien lo dirige desde la Selección Sub-17 y ahora en la Sub-10. En menos de dos años, el futbolista ha disputado 32 partidos internacionales y suma la vivencia de dos procesos mundialistas en ambas categorías.

Sin embargo, el recorrido del juvenil estuvo cerca de tomar un rumbo muy distinto. En diciembre de 2024, cuando Row asumió la dirección del plantel para encarar el premundial de febrero, Sosa estuvo a punto de quedar fuera de la convocatoria debido a factores futbolísticos y, principalmente, de comportamiento.

Foto: Jorge Castillo

“Le costó conmigo al inicio, estuvo a punto de quedar fuera de esa selección por temas futbolísticos, más que todo de comportamiento. Hablé con él, entendió el mensaje, empezó a creer en lo que yo le podía enseñar como entrenador y hasta la fecha es mi capitán en selección”, recordó.

Ese proceso de maduración culminó con la máxima distinción dentro del terreno de juego: Sosa no solo aseguró su lugar en el equipo, sino que se convirtió en uno de los capitanes del plantel Sub-20, un rol de liderazgo que también había ejercido en la categoría Sub-17.

Row ve al joven de 18 años como uno de los mayores prospectos del país y confía en que continúe mostrando el gran nivel que posee.