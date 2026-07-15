Roswell gana y evita que Semedes salga campeón

El equipo Roswell frenó a su similar de Semedes al derrotarlo 65-63 en el tercer juego de la final nacional de la Liga Superior de Baloncesto.

Todo estaba servido para que los heredianos levantaran la copa, tras haber ganados los dos primeros juegos con marcadores de 76 a 75 y 93-87.

“Los Alienígenas” se impusieron en su casa, el Gimnasio del Liceo La Salle y no dejaron que los florenses armaran la fiesta.

La serie es al mejor de 5 encuentros. El cuarto cotejo se llevará a cabo el próximo sábado a las 7 de la noche en el Gimnasio del Liceo de Heredia. Si la victoria es para los locales se proclaman campeones, mientras que si es para los visitantes habrá un quinto juego, el próximo martes a las 7:30 p.m. en el Gimnasio del Colegio La Salle.