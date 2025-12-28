La AD Rosario se coronó campeona del Torneo de Apertura 2025 de Linafa tras imponerse con un global de 4-1 al Municipal Puntarenas, cerrando una campaña perfecta con 18 victorias en 18 partidos.

Es el tercer título que el club consigue en diciembre y reaviva la ilusión de lograr el ascenso a la Segunda División, una meta pendiente.

“Queremos ascender, ese sueño lo tenemos intacto”, afirmó el técnico Jonathan Bolaños.

Mientras que el gerente deportivo Kevin Rivera destacó la unión del grupo como clave del éxito.

“No hemos terminado, falta un semestre que será complicado. La clave fue la familia que se formó en el camerino: grandes muchachos y excelentes personas. Esa unión del grupo se refleja claramente en la cancha”, dijo.

Por su parte, el goleador Rubén Silva reconoció la dificultad del reto y confía en que esta vez el objetivo final se concrete.

“Ganar todos los partidos y ni siquiera empatar cuesta muchísimo. Ya tenemos un pie adentro y ojalá que no nos pase lo de siempre, de quedarnos cerca y no lograr el objetivo”, señaló el goleador del equipo.