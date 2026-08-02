Rosalía pide disculpas en Argentina tras polémica por el Mundial

(AFP, Argentina) La cantante española Rosalía, de gira en Buenos Aires, pidió disculpas cara a cara a sus fanáticos argentinos tras la avalancha de críticas que recibió por una publicación en redes sociales sobre la derrota de la albiceleste en la final del Mundial.

Entre lágrimas contenidas, Rosalía se refirió el sábado por la noche a la polémica que generó semanas atrás al replicar un video en TikTok que festejaba la victoria de España e insinuaba una crítica a su rival Argentina.

“Pero madre mía, qué lío el otro día. He estado scrolleando, sin mirármelo mucho. Y rápido le doy un reposteo ahí (…) Nunca fue mi intención”, dijo la artista al abrir su gira LUX Tour en la capital argentina.

Rosalía recordó su primera actuación en Argentina y cantó una estrofa de su éxito “Pienso tu mirá”. Sus seguidores se fundieron en un coro que rompió el hielo.

La española agradeció luego “al mejor público que hay en la Tierra” y aseguró que su amor por Argentina “sigue igual, intacto como el primer día”.

Muchos usuarios en redes sociales habían llamado a boicotear las presentaciones de la artista en Argentina.

Tras la final de la Copa del Mundo el 19 de julio, la cantante compartió un video de la actriz libanesa-estadounidense Mia Khalifa en el que celebraba el triunfo de La Roja con el mensaje “Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”, mientras sonaba la canción “La Perla” de Rosalía.

En España, “perla” es una expresión coloquial para referirse a una persona conflictiva o problemática.

Pocas horas después del reposteo, Rosalía borró el mensaje de sus redes y ante la ola de críticas dio su primera disculpa en Instagram. Dijo que había compartido el mensaje de Khalifa sin leer “lo que ponía”.

Rosalía llegó el jueves a Buenos Aires. Con unas 50.000 entradas vendidas, la española completará en el Movistar Arena de la capital argentina cuatro conciertos del “Lux Tour”.