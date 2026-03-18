El cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, inició los trámites para registrar su nombre de pila, Benito Antonio, como una marca de fábrica y comercio.

A través de una solicitud de inscripción presentada en marzo de 2026, el artista busca proteger una extensa línea de productos que abarcan desde accesorios de lujo hasta prendas de vestir de uso cotidiano.

Accesorios y cuero

Bajo dicha marca, destacan:

Bolsos: Multiusos, tipo mensajero, tipo tote, de tela, de imitación de cuero y bolsas con cordón.

Multiusos, tipo mensajero, tipo tote, de tela, de imitación de cuero y bolsas con cordón. Carteras y mochilas: Incluyendo carteras para llaves y bolsas específicas para este fin.

Prendas y calzado

La apuesta más fuerte de esta nueva marca es:

Camisetas (con y sin mangas), camisas, suéteres, sudaderas y jerséis.

Pantalones, pantalones deportivos, shorts, enaguas y vestidos.

Chaquetas, abrigos, chalecos y ponchos.

Pijamas, batas y ropa de estar en casa.

Calcetines, medias, guantes, bufandas, pañuelos, prendas para la cabeza, corbatas y cinturones.

Detalles del registro

La solicitud fue gestionada por su apoderado y se rige bajo la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Con este movimiento, Martínez Ocasio consolida su presencia en el mundo empresarial, llevando su identidad personal más allá de los escenarios y transformando el nombre de Benito Antonio en un referente de estilo y comercio.