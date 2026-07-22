Ronaldo y Roberto Carlos negocian la compra de un club en Brasil

Roberto Carlos negocia junto a Ronaldo la compra de un pequeño club del interior de Sao Paulo, el Inter de Limeira, dijo el exfutbolista brasileño en una entrevista con un canal digital.

Fundado en 1913 como Associação Atlética Internacional, en la ciudad de Limeira, de unos 340.000 habitantes, el club lidera la tercera división del fútbol brasileño.

“Ronaldo y yo estamos comprando el Inter de Limeira” con otros socios, declaró el martes Roberto Carlos en una entrevista con el canal digital Wamo, ampliamente reseñada este miércoles por la prensa en Brasil.

Ronaldo y Roberto Carlos fueron parte de la selección brasileña en el último de sus cinco campeonatos mundiales, en Corea del Sur y Japón 2002.

Un funcionario del club, con su nombre bajo reserva, dijo a la AFP que la negociación “iba bien” y que se evalúa qué porcentaje de acciones será vendido.

“Poco a poco vamos a entrar de nuevo en el fútbol del interior para, además de ver a grandes jugadores ir a la selección, reorganizar esos clubes”, comentó Roberto Carlos.

Equipos como Flamengo y Palmeiras han sido dominantes en los últimos años en la Copa Libertadores y Brasil sigue siendo el mayor exportador de talento hacia el fútbol europeo.

Pero fracasos sucesivos en el Mundial han puesto en debate el sistema de formación de jugadores de este país.

La Canarinha fue eliminada en los octavos de final de Norteamérica 2026, al perder 2-1 ante Noruega.

Roberto Carlos dijo que analizará escenarios de otros clubes modestos como el União São João, en el que empezó su carrera.

Precisó que uno de los socios en la negociación es Enrico Ambrogini, director de operaciones del Cruzeiro durante la etapa de Ronaldo como accionista del club (2021-2024).

Adelantó también que contaban con un socio africano y un socio árabe, sin dar más detalles.

Con Ronaldo como máximo accionista, el Cruzeiro tuvo una drástica reestructuración financiera para evitar la quiebra y subió a primera división.

En España, el exgoleador fue propietario del Real Valladolid (2018-2025), en un ciclo, por el contrario, marcado por altibajos.