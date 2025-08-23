Alajuelense sumó un refuerzo que genera expectativa. Ronaldo Cisneros, delantero mexicano de 28 años, llega con la misión de aportar goles y títulos al club rojinegro. Cuenta con recorrido en el fútbol mexicano y una experiencia internacional con el Atlanta United (MLS), donde disputó 30 partidos y anotó 7 goles. Su último equipo fue el Querétaro, donde jugó 23 encuentros y marcó 2 tantos.

“La negociación fue sencilla porque él quería venir. Llega con la intención de pelear títulos, ser protagonista y estar cerca del área rival, que es donde se siente más cómodo”, afirmó Carlos Vela, gerente deportivo manudo.

El atacante firmó por un año y ocupará el cupo que dejó Manjrekar James. Su arribo genera ilusión en el camerino, donde el capitán Celso Borges envió un mensaje.

“Toda persona que llegue a la Liga debe saber que este es un club grande, que necesita resultados inmediatos. Vamos a acuerparlo para que se sienta a gusto”, enfatizó.

Cisneros aterrizará en suelo costarricense este domingo.