Ronald Matarrita rompió el silencio y salió al frente con una disculpa pública hacia la afición rojinegra, luego de haber dejado al equipo con un jugador menos desde el minuto 15 del primer tiempo.

El lateral emitió un comunicado en el que asume toda la responsabilidad por el resultado que obtuvo el conjunto manudo. Asimismo, le indicó a la afición que, si deben señalar a alguien, lo señalen a él.

“Los que me conocen saben que daría la vida por esta institución. Nunca he sido malintencionado para jugar, pero hoy la mala suerte estuvo de mi lado. Me duele en el alma ser el culpable de este resultado. Solamente yo merezco recibir las balas de lo que pasó hoy. Perdón, de verdad”, expresó el jugador.

Matarrita se perderá el juego de vuelta, pactado para el próximo martes en la casa del “Ciclón Azul”.