El técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Óscar Ramírez, saca pecho por los 4 años y 4 meses de que la Liga no ganaba en Tibás y menciona que va a seguir rompiendo esas rachas. Así habló después de ganarle a Saprissa 0 a 1 en La Cueva, con gol de Anthony Hernández.

¿Qué significa ganar este juego?

Creo que al principio me preguntaban de esto, hay que ir sacando estas cosas para optar por un campeonato y esta es una. Nos quitamos 4 años de encima, es difícil romperla, pero solo así se logra, con partidos intensos de hombría, táctica y comunicación, todos los elementos. La comunicación ayuda mucho a estar metidos. Todos se hablaban entre ellos y es una de las cosas que había que romper para ir buscando el compromiso y saber jugar estos partidos. Rompemos esa racha y a descansar, que se termine agosto, que ha sido muy duro. Se nos van 4 (Jugadores a la Sele) y enfrentamos un compromiso con Pérez Zeledón que es difícil.

¿Qué mensaje da el equipo en agosto?

Es el hecho de la credibilidad entre ellos. No podíamos venir a hacer un partido con dudas. Jugar aquí es bravo, pero se comportaron. Y los cambios aportaron. Tuvimos un comportamiento muy bueno.

¿Cuánto de esta victoria se la deja usted?

Uno como técnico debe guiar y hemos hablado de la comunicación, de conocerse y aplicarse. Yo puedo decir algo, pero si no se aplica no pasa nada. Jugué aquí varios clásicos y se los dije en la charla de cómo saber manejar los primeros 20 minutos, el balón parado y los cierres que va en mucho de querer el objetivo.