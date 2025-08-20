Siete años sin tocar la gloria fuera de Costa Rica pesan en el camerino florense. Este jueves, el Club Sport Herediano enfrenta una verdadera prueba de fuego ante el Sporting San Miguelito en Panamá, con la obligación de seguir vivo en la lucha por la clasificación y dar un paso más hacia un ansiado título internacional de la Copa Centroamericana.

El técnico rojiamarillo, Hernán Medford, no esconde su ambición.

“Sería bonito un torneo internacional, esa es la idea, romper esa barrera que hace tiempo Herediano no gana”, aseguró el estratega, quien también apunta a un histórico tricampeonato local.

El duelo se disputará en el Estadio Universitario, donde los florenses buscarán demostrar que están listos para dejar atrás los fantasmas y volver a ser protagonistas en el ámbito internacional.