El velocista Alejandro Ricketts, representante de la Asociación de Atletismo de Escazú, escribió una página dorada para el atletismo costarricense, al establecer una nueva plusmarca en los 100 metros. El caribeño detuvo el cronómetro en 10.22 segundos, registro que además le valió la segunda posición en la final durante el Campeonato Nacional de Clubes y Municipios que se realiza en Bogotá, capital de Colombia.

La sobresaliente actuación del limonense le permitió superar un récord que se mantenía vigente por más de dos décadas. La anterior marca pertenecía al reconocido atleta Bob Sharton Colville, quien había registrado 10.32 segundos. Eso fue el 1 de abril del año 2004, cuando participó en Michigan, Estados Unidos.

Motivación para

las próximas pruebas

Con este resultado, el costarricense Ricketts Martínez no solo confirma su gran momento deportivo, sino que también se proyecta como una de las principales cartas de Costa Rica para futuras competencias internacionales. Aparecen en el horizonte el Campeonato Panamericano Mayor, los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el Campeonato Iberoamericano.

El velocista volverá a la pista este sábado, cuando dispute la prueba de los 200 metros planos, donde buscará ratificar su excelente nivel.