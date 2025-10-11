Oficiales de la Fuerza Pública frustraron un robo en un supermercado ubicado en el barrio 25 de Julio de Liberia, Guanacaste, donde un hombre fue sorprendido mientras intentaba sustraer diversos artículos del lugar y de varios vehículos estacionados.

El sospechoso, de apellido Urtecho, habría roto la malla perimetral del establecimiento para ingresar y preparar el robo.

Intento de robo. Foto: MSP.

Según el reporte policial, entre los objetos listos para ser sustraídos se encontraban un cilindro de gas y varias cajas con herramientas.

Intento de robo. Foto: MSP.

Tras recibir una alerta sobre personas sospechosas dentro del parqueo del supermercado, los oficiales acudieron al sitio, logrando la aprehensión del sujeto.

Intento de robo. Foto: MSP.

Urtecho fue puesto a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de Liberia, junto con las evidencias decomisadas durante la intervención.