Romeros llegaron desde Monteverde: “Es un sueño entrar a la Basílica”

Decenas de personas provenientes de San Luis de Monteverde llegaron este sábado a la Basílica de Cartago.

Esto después de salir el pasado martes desde su comunidad y recorrer más de 150 kilómetros, en una romería muy particular, cargada de fe.

Noel Cruz, un joven del grupo, participó por primera vez en esta romería desde Monteverde y se mostró complacido de haber llegado a Cartago para dar gracias a la Virgen de los Ángeles.

Fotografía Sergio Espinoza

“Es un sueño llegar a la Basílica de los Ángeles y poder dar gracias por todo”, dijo el joven en su testimonio.

El grupo ingresó al templo y posteriormente descansó unos minutos para emprender el retorno hasta San Luis de Monteverde.