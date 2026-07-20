Decenas de peregrinos iniciaron su recorrido hacia la Basílica de los Ángeles en Cartago. Se trata de un grupo de romeros, vecinos de Paso Canoas, en la provincia de Puntarenas, quienes deberán caminar poco más de 300 kilómetros para cumplir con su promesa de fe.

Más de 20 romeros partieron este lunes a las 4:00 a.m. desde la zona sur del país, dando inicio a una travesía más larga y tradicional, que realizan cada año a partir del 20 de julio.

Wilson Quesada, corresponsal de Coto Brus.

El grupo recorrerá distintos puntos del territorio nacional antes de llegar a Cartago para participar en las actividades religiosas en honor a la Patrona de Costa Rica.

De acuerdo con Wilson Quesada, corresponsal de Grupo Extra en Coto Brus, los peregrinos mantienen viva esta tradición año tras año, motivados por la fe, el agradecimiento y las promesas realizadas a la Virgen de los Ángeles.