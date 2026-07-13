La comunidad de San Vito de Coto Brus se encuentra lista para vivir una de sus tradiciones más arraigadas de su historia.

La Romería de Coto Brus celebra su 40 aniversario, marcando cuatro décadas de devoción ininterrumpida en su camino hacia la Basílica de los Ángeles.

Los preparativos finales ya están en marcha para lo que será una de las rutas más exigentes del país.

Los peregrinos deberán completar un recorrido de 276 kilómetros en un total de 9 días. La travesía está programada para iniciar oficialmente el 24 de julio, con el objetivo de llegar a los pies de “La Negrita” el 1.º de agosto.

Fotografía: Corresponsal Wilson Quesada.

Se estima que entre 180 y 200 romeros saldrán directamente desde San Vito.

Adicionalmente, se espera que al llegar a la zona de Pérez Zeledón, el grupo se fortalezca, alcanzando entre 250 y 280 caminantes que se unirán para enfrentar los últimos tramos de esta histórica peregrinación.

José Valverde, coordinador de la Romería de Coto Brus, detalló cómo se organiza la comisión durante los preparativos.