Romeros colapsan salida de Cartago: reportan larga espera

La gran afluencia de peregrinos que participan en la Romería este sábado provoca importantes congestionamientos en las principales vías de salida de Cartago, donde conductores reportan esperas superiores a una hora para abandonar la provincia.

De acuerdo con reportes de usuarios, el tránsito se encuentra especialmente lento debido a que, antes de llegar al sector de Recope, la circulación fue reducida a un solo carril para facilitar el paso seguro de los romeros.

Además, en Tres Ríos, a un costado de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, también se registra una importante cantidad de personas caminando hacia la Basílica de los Ángeles, mientras algunos usuarios señalan la ausencia de un operativo de tránsito en ese punto.

Las autoridades mantienen un llamado a los conductores para extremar la precaución, reducir la velocidad y, de ser posible, utilizar rutas alternas, ya que se espera que el flujo de peregrinos continúe aumentando durante los próximos días.