Romería 2026: Seguridad, limpieza y 600 cruzrojistas

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

A menos de un mes del 1 de agosto, las municipalidades de San José, La Unión, Curridabat, Montes de Oca y Desamparados afinaron los operativos que acompañarán la Romería 2026, con acciones que comenzarán incluso desde el 25 de julio para atender a quienes adelantan su peregrinación hacia la Basílica de los Ángeles.

El plan conjunto contempla vigilancia, control vial, limpieza, atención de emergencias, reciclaje y accesibilidad, además del despliegue de más de 600 cruzrojistas, entre personal asalariado y voluntario, para brindar asistencia durante el recorrido.

Foto: Isaac Villalta.

Más vigilancia y control

Uno de los principales ejes será la seguridad. La Municipalidad de La Unión mantendrá vigilancia permanente mediante su Centro de Videoprotección, con cámaras instaladas a lo largo de la Ruta Nacional 251, entre el sector de Walmart y la bomba Cristo Rey.

A esto se suma un plan especial de la Policía de Tránsito Municipal desde el 25 de julio para facilitar la movilidad peatonal y vehicular.

En Desamparados, la Policía Municipal instalará puntos de control, realizará patrullajes motorizados y contará con apoyo de la Unidad K-9 y drones para vigilar el trayecto entre San Antonio y el límite con Curridabat.

Mientras tanto, la Policía Municipal de San José reforzará la vigilancia en el Alto del Fierro, en Ochomogo, considerado uno de los puntos con mayor tránsito de peregrinos, además de implementar un operativo especial para la llamada romería inversa, que atenderá el regreso de los romeros hacia la capital.

Foto: Isaac Villalta.

Limpieza y reciclaje

Las municipalidades también reforzarán el manejo de residuos para mantener limpia la ruta.

En La Unión se habilitarán alrededor de 14 puestos de recepción de residuos, con apoyo de voluntarios, grupos Scout y empresas privadas. Las labores de limpieza iniciarán desde el fin de semana del 25 de julio, cuando tradicionalmente aumenta el paso de peregrinos.

Desamparados instalará estaciones para la separación de residuos y desarrollará campañas para fomentar una adecuada disposición de la basura, mientras que Curridabat incrementará la limpieza y recolección antes, durante y después de la caminata.

Eventuales emergencias

Según informaron, la Cruz Roja Costarricense tendrá a disposición de las personas más de 600 cruzrojistas para la atención de emergencias. Asimismo, habrá 100 vehículos de emergencias y varios puntos de atención sobre la ruta camino hacia Cartago.

Los expertos recomendaron la hidratación, el uso de bloqueador, ropa y calzado que sean cómodos, así como el uso de medicamentos necesarios o de uso de cada persona.

En caso de que no esté cerca de un punto de atención de la Cruz Roja, puede llamarlos por el sistema de emergencias 9-1-1.

También el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) tendrá varios puntos de atención para emergencias en caso de que niños queden extraviados. Ante esto, recomiendan portar un gafete con el nombre del niño y número de cédula, números de celular de los padres y cualquier información adicional que sea de utilidad.

Foto: Archivo.

Llamado a los romeros

Las autoridades también pidieron planificar el recorrido, mantenerse hidratados y respetar las medidas de seguridad.

Además, hicieron un llamado a no llevar mascotas durante la romería. Como parte de la campaña “Promesa cumplida, mascota protegida”, el Colegio de Médicos Veterinarios recordó que las largas distancias, el calor y las aglomeraciones representan riesgos para los animales, que incluso podrían perderse durante la peregrinación.

Foto: Isaac Villalta.

Cada vez más romeros adelantan la caminata

Faltan 26 días para el 1.º de agosto, fecha en que se conmemora el Día de la Virgen de los Ángeles y en la que cientos de miles de personas emprenden la tradicional romería hacia la Basílica de los Ángeles para cumplir promesas o presentar sus peticiones a “La Negrita”.

Aunque la romería se concentra entre el 1.º y el 2 de agosto, cada vez son más los peregrinos que deciden adelantar su recorrido para evitar las aglomeraciones y caminar con mayor tranquilidad.

Este año la tradición conmemora 391 años del hallazgo de la imagen de la Virgen de los Ángeles, ocurrido en 1635, y 202 años desde que fue declarada Patrona Oficial de Costa Rica, en setiembre de 1824, hecho que consolidó la romería como una de las principales manifestaciones de fe del país.