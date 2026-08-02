Romería 2026: 13 perros tuvieron que ser rescatados

Al concluir las principales jornadas de la Romería 2026, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, brindó un balance positivo sobre el mega operativo de seguridad y limpieza, destacando especialmente el rescate de 13 perros que fueron encontrados en condiciones de abandono durante el trayecto de los fieles hacia la Basílica de los Ángeles.

Del rescate a la adopción

La atención de estos animales ha sido una prioridad dentro del despliegue municipal. Según detalló el jerarca, los canes no permanecerán en las calles, sino que ya se ha activado un protocolo formal para garantizar su bienestar.

“Se han recuperado alrededor de 13 perritos que se encontraron abandonados acá. Han sido llevados a nuestro centro de cuido”, explicó Redondo durante la entrevista.

Fotografía Randall Sandoval

Una vez en el centro municipal, las medidas a tomar con los animales incluyen:

Atención médica y castración: El alcalde confirmó que los perros “van a ser castrados, si es el caso” para evitar la sobrepoblación y mejorar su salud.

El alcalde confirmó que los perros para evitar la sobrepoblación y mejorar su salud. Periodo de gracia para dueños: Los animales se mantendrán bajo resguardo por varios días. “Van a tenerse varios días en caso de que alguno de sus dueños aparezca y lo quiera recuperar” , señaló el alcalde.

Los animales se mantendrán bajo resguardo por varios días. , señaló el alcalde. Adopción responsable: En caso de que nadie reclame a las mascotas tras el tiempo estipulado, la municipalidad buscará nuevos hogares para ellos. “Serán ofrecidos en adopción a otras personas que quieran adoptar mascotas”, puntualizó Redondo.

Un balance general exitoso

Más allá del bienestar animal, el alcalde se mostró satisfecho con los resultados del operativo, el cual involucró a cerca de 3,000 personas de cuerpos policiales, Cruz Roja y servicios de aseo. Además de los rescates, se recolectaron más de 34 toneladas de residuos sólidos y se atendieron traslados hospitalarios sin que se presentaran eventos de gravedad extrema.