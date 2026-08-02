Romería 2026: 13 perros tuvieron que ser rescatados

Al concluir las principales jornadas de la Romería 2026, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, brindó un balance positivo sobre el mega operativo de seguridad y limpieza, destacando especialmente el rescate de 13 perros que fueron encontrados en condiciones de abandono durante el trayecto de los fieles hacia la Basílica de los Ángeles.
La atención de estos animales ha sido una prioridad dentro del despliegue municipal. Según detalló el jerarca, los canes no permanecerán en las calles, sino que ya se ha activado un protocolo formal para garantizar su bienestar.
“Se han recuperado alrededor de 13 perritos que se encontraron abandonados acá. Han sido llevados a nuestro centro de cuido”, explicó Redondo durante la entrevista.
Una vez en el centro municipal, las medidas a tomar con los animales incluyen:
Más allá del bienestar animal, el alcalde se mostró satisfecho con los resultados del operativo, el cual involucró a cerca de 3,000 personas de cuerpos policiales, Cruz Roja y servicios de aseo. Además de los rescates, se recolectaron más de 34 toneladas de residuos sólidos y se atendieron traslados hospitalarios sin que se presentaran eventos de gravedad extrema.