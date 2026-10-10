Rolando González: “Di el paso al frente, ya no para un lecho de rosas, sino para un camino de espinas”

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El exdiputado Rolando González presentó este sábado su candidatura a la presidencia del Partido Liberación Nacional (PLN) con un llamado a superar divisiones internas y convertir la nueva dirigencia en un punto de encuentro entre las distintas corrientes verdiblancas.

“¿Quieren ustedes un presidente que integre, un presidente que una, un presidente que respete? Aquí lo tienen: Rolando González”, afirmó durante su discurso previo a la votación.

González aseguró que su propuesta busca una conducción “incluyente, sin línea, sin divisiones” y defendió su experiencia política como una herramienta para reconstruir la unidad del partido.

También reveló conversaciones que sostuvo antes de lanzar su candidatura con figuras relevantes de la agrupación.

Según González, el excandidato presidencial Álvaro Ramos, quien estuvo presente durante los discursos, le manifestó durante un almuerzo que se sentiría cómodo con él como presidente del partido, aunque tuviera otra preferencia.

“Soy un punto de encuentro. No tienen que convencerme de la necesidad de unir al partido. Solo unidos podremos volver a caminar y a triunfar”, expresó.

“Di el paso al frente, ya no para un lecho de rosas, sino para un camino de espinas”, señaló.