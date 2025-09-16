Tras reencontrarse con el gol el pasado fin de semana ante Guadalupe, Orlando Sinclair llegará en gran momento al Clásico del Buen Fútbol, frente a una de sus víctimas favoritas en el campeonato nacional: el Club Sport Herediano.

Con nueve anotaciones ante el Team a lo largo de su carrera, el atacante se ha ganado con méritos el apodo de “verdugo rojiamarillo”. Y ahora que volvió a marcar, quiere mantener su racha en un compromiso clave para los morados, que necesitan sumar de a tres.

“Es difícil entrar todos los partidos y jugar 15 o 20 minutos, a veces menos, y tratar de anotar. Ahora el profe me ha dado la confianza de salir estos últimos dos partidos como titular, que era algo que no se me venía dando, y, gracias a Dios, pude responderle dentro de la cancha con un doblete”, expresó Sinclair tras la victoria ante Guadalupe.

En lo que va del semestre, Sinclair destaca como el atacante con mejores números, impulsado por sus recientes goles en la Cueva.

Hasta antes del encuentro ante Guadalupe, la delantera morada apenas registraba un 14.29% de efectividad, una cifra que reflejaba la falta de contundencia en el frente de ataque.

Esto se explica, en parte, porque figuras como Ariel Rodríguez no atraviesan su mejor momento, y nombres como Gustavo Herrera y Marcos Escoe aún no logran consolidarse.

Volviendo al historial de Sinclair contra el Herediano, la última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en las semifinales del semestre anterior, donde Saprissa goleó 4-0 y el delantero selló la victoria con el último tanto.