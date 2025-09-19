Previo a la reunión de Política Monetaria de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) enviaron carta al ente con solicitudes para bajar la Tasa Política Monetaria (TPM).

Roger Madrigal, presidente del BCCR, indicó que las misivas no forman parte del análisis que realizan los directivos.

“No se hacen análisis de cartas. Eso no lo hacemos. Nosotros tomamos con mucho respeto lo que ellos envían. Nos hemos reunido, hemos hablado, conocemos cuál es la postura de los sectores. Es un ejercicio sano al que ponemos atención de que las distintas partes interesadas se manifiesten y es parte de la comunicación que tenemos con los agentes económicos”, detalló.

“Mucho tiene que ver con la transmisión de la tasa porque en las mismas cartas dicen que parte del problema es que el crédito es muy caro. Hemos reducido 550 puntos y tal vez ellos no lo observan de esa forma“, entonces no es en el Banco Central”, agregó.

En su reunión de setiembre, la entidad tomó la decisión de hacer una reducción en la TPM de 25 puntos base, lo que ubica el indicador en un 3,50%.

Madrigal destacó que el comportamiento de la inflación, basado en las expectativas del comportamiento futuro del indicador, como el elemento principal de la decisión.

De igual forma, la entidad realiza sus proyecciones de los próximos dos años, con los cuales sugirieron posponer el ingreso de la inflación al rango meta, que va del 2% al 4%, para inicios del 2027.

“Con la prospección que se hace de la economía y tomando en cuenta los choques climáticos, que no esperamos que se repitan. Entonces, al comparar las inflaciones de noviembre y diciembre del 2024, que fueron relativamente altas, con unos precios que ya no vienen en el 2025. Entonces, esperamos una inflación baja en los próximos meses“, explicó el presidente del Banco Central.

Además, el valor previo de la Tasa Política Monetaria, de 3,75%, se ubicaba por encima del valor superior para una postura neutral.

El cual es un nivel de la tasa que no estimula ni restringe la actividad económica. Es decir, punto de equilibrio en el que la política monetaria no ejerce presiones inflacionarias ni deflacionarias, y permite que la economía crezca de forma sostenible, en línea con su potencial.

“La postura del banco es neutral. La economía está creciendo al 4.6%, en la última medición que tenemos. El desempleo está cayendo. Entonces, la tasa de interés no es, en este momento, un obstáculo para que la economía crezca”, señaló Madrigal.