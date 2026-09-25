Roger Flores: “Hay que tener paciencia con el entrenador”

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El fútbol costarricense atraviesa un momento crucial donde la prisa constante suele ahogar los proyectos deportivos de largo plazo, así analiza Roger Flores, excapitán de “La Sele”, la actualidad del equipo patrio.

“Il Capitano” alza su voz para pedir paciencia hacia el proceso del entrenador “Bocha” y reclamar mayor compromiso a los futbolistas, en entrevista con Grupo Extra. Flores enfatiza que transmitir una idea táctica a un plantel no se logra de manera inmediata, en especial cuando un técnico acaba de asumir el cargo.

“Primero, lo importante de un grupo es crear un vínculo y un vínculo bien fuerte, casi un vínculo familiar. Ahí usted ve debilidades, ve fortalezas y ahí se supera muchas cosas, pero digamos que se necesita tiempo”, explicó.

Sin embargo, lamentó que la dinámica de los torneos cortos atente contra la continuidad, pues bastan tres partidos perdidos para poner a un entrenador en la cuerda floja.

En ese contexto, lanzó duras críticas contra un sector del periodismo que desestabiliza los procesos de trabajo y atenta contra el sustento de los profesionales.

“Hay periodistas que juegan contra el trabajo suyo, que juegan contra los frijoles suyos, desestabilizan”, lanzó Flores.

Denunció además que parte de la afición consume discursos destructivos, ignorando la elevada inversión económica y el gran esfuerzo que implica capacitarse en el extranjero.

Pese a todo, Flores reafirmó su respaldo absoluto a la representación nacional. Al rememorar su etapa como seleccionado, destacó la entrega total con la que jugaba por su país.

“Yo me entregaba al mil y apoyo de todo corazón a la selección, porque es mi país, es el país que está en juego. Si tenía que chocar contra el poste para sacar una bola, yo chocaba”, rememoró.

Explicó que el camino iniciado en los años 80 requirió diez años de trabajo constante para inculcar disciplina, trabajo en equipo y sacrificio, dejando atrás el individualismo de finales de los 70.

Flores concluyó recordando que con Jorge Luis Pinto ocurrió lo mismo, por lo que instó a respaldar el proceso actual con convicción y paciencia.