“Rodriguismo” apunta a cercanía entre municipalidades y Poder Ejecutivo

Una mayor articulación entre las municipalidades y el Poder Ejecutivo será una de las principales apuestas de la nueva dirigencia de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), esto encabezado por dos autoridades “rodriguistas”, quienes aseguran que esa cercanía permitirá impulsar proyectos de infraestructura, desarrollo y fortalecimiento municipal en todo el país.

La nueva presidenta de la UNGL y alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, afirmó que la coincidencia política con el Gobierno facilitará el trabajo conjunto, aunque aseguró que la organización mantendrá relaciones con todas las fuerzas políticas.

“Yo creo que el mensaje es contundente. Tanto don Ronny como yo somos parte del oficialismo y claramente queremos hacer esas articulaciones necesarias, no solamente para nuestros cantones y nuestras regiones, sino para todo el país”, señaló.

Jiménez añadió que esa coordinación ya se ha venido desarrollando y continuará durante su gestión ya que buscará “fortalecer todo el régimen municipal, especialmente aquellos territorios que más lo necesitan, para trabajar por temas de transparencia y desarrollo”.

La jerarca sostuvo que el propósito es extender a otros cantones proyectos similares a los que, según dijo, se ejecutan actualmente en San Ramón, donde mencionó inversiones para un nuevo acueducto y un paso a desnivel sobre la Ruta 1 como ejemplos de coordinación entre el Gobierno Central y los municipios.

Por su parte, el vicepresidente de la organización e intendente de Cóbano, Ronny Montero, señaló que uno de los objetivos inmediatos será reincorporar a los gobiernos locales que actualmente no forman parte de la UNGL y fortalecer la representación de la entidad.

“Es un trabajo que tenemos que hacer muy importante con las que han salido y con las que aún no forman parte de la UNGL.

Es muy importante hacerles ver mientras la organización esté más fuerte, más posibilidades vamos a tener de poder llegar a todas esas municipalidades pequeñas”, expresó.

Montero agregó que una organización fortalecida permitirá mejorar el apoyo técnico y la coordinación entre municipios.