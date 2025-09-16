Rodrigo Lagunas, director musical de Nace una estrella, enfrenta una fuerte polémica personal tras descubrir, mediante una prueba de ADN, que no es el padre del bebé que creyó suyo durante meses.
El músico, quien anunció con entusiasmo en julio el nacimiento de su supuesto hijo con Stephanie Vega, ahora atraviesa un proceso legal para esclarecer su situación. Fue él mismo quien confirmó el giro inesperado a través de sus redes sociales.
“Desafortunadamente, he tenido que iniciar un proceso legal con respecto a mi paternidad. Mi actuar fue siempre desde el amor. Por respeto a las leyes de Costa Rica, a mi familia y a mi salud mental, ya no me voy a referir al tema hasta tanto no tener una sentencia firme”, escribió el artista.
La historia tomó un giro dramático cuando, semanas después de haber compartido públicamente fotos del baby shower y del nacimiento del menor el pasado 26 de julio, se conocieron los resultados de la prueba de paternidad, la cual confirmó que el niño no es su hijo biológico.
El menor fue presentado como fruto de su relación con Stephanie Mora, con quien Lagunas ya no mantenía vínculo sentimental al momento del nacimiento.
Aun así, él había mostrado cercanía constante con el bebé, subiendo fotos mientras lo alimentaba o lo cuidaba. Esas imágenes ya no están disponibles en sus redes.