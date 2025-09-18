El Banco Central de Costa Rica (BCCR) aún tiene margen para reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) a un 3%, la cual funciona como referencia para el resto de las tasas de interés en la economía y es la principal herramienta de la entidad para controlar la inflación.

De acuerdo con Rodrigo Cubero, economista y expresidente del Central, las autoridades pueden disminuir el indicador en 75 puntos base, es decir, un 0,75%.

“Estamos ante una postura que yo llamo neutral restrictiva en el sentido que se inclina hacia el extremo superior de la zona de neutralidad que establece el Banco, donde la política no estimula ni enfría la economía nacional. Claramente, lo que estamos necesitando es una política monetaria expansiva”, detalló Cubero.

El economista sustenta su recomendación en factores como la inflación, que se sitúa en un -0,94% y ha permanecido en terreno negativo durante la mayor parte del año.

Este valor se encuentra por debajo de la meta fijada por el Banco Central del 3%, con un margen de variación de un punto porcentual, tanto al alza como a la baja.

“No tenemos riesgos para una inflación al alza, entonces hay espacio para bajar más la Tasa de Política Monetaria y tratar de empujarla de vuelta a la meta, si es que el Banco Central realmente está comprometido lograrla” agregó.

Además, indicó que un ajuste a la baja sería beneficioso para el país, ya que reduciría los costos de los créditos y estimularía el consumo, en un contexto donde los hogares costarricenses han disminuido sus compras e inversiones.

Esto ayudaría a impulsar el crecimiento económico, principalmente en el Régimen Definitivo, que ha mostrado señales de desaceleración en los últimos meses.

“Este estímulo que daría una política monetaria menos restrictiva sería importante para mitigar los efectos negativos del choque externo que estamos viviendo por el viraje en las políticas de los Estados Unidos”, indicó Cubero.

Según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), este sector productivo creció un 2,2%, una cifra poco relevante en comparación con el régimen especial, que agrupa a las Zonas Francas y registró un incremento del 15,6%.

Evolución de la Tasa