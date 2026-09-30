Rodrigo Chaves sobre rumor de visas: “Son mentirosos”

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, se refirió a los rumores de un supuesto retiro de su visa estadounidense.

El exmandatario dijo que “son mentirosos” los que difundieron estos rumores.

“Ya está aclarado, ¿quién le puede creer a un hombre que ha hecho las cosas que Camilo Rodríguez ha hecho y dicho?”, expresó Chaves.

El Ministro fue enfático al decir que el tema “ya está muerto”.

“Hasta para mentir se ocupa ser inteligente”, finalizó el jerarca.

Además, la presidenta Laura Fernández se refirió a este tema. La mandataria calificó de “ridículos” estos rumores y negó que a Rodrigo Chaves o Gerald Campos se les retirara la visa.

“Cosa más ridícula la que se inventaron”, manifestó Fernández.

La Presidenta aseguró que la gente “ya no come cuento” y “lo que quieren es dividirnos”.