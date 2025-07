El presidente Rodrigo Chaves confirmó este miércoles en conferencia de prensa que no dejará su cargo para postularse como diputado, luego de varias semanas de especulación sobre una posible dimisión.

Con esto, el mandatario continuará en funciones hasta el final de su periodo constitucional en 2026.

“Esa fue la conclusión, entonces ¿a dónde puedo contribuir más? Sí, la decisión fue quedarme de presidente de la República, no voy a renunciar , continuaré luchando desde esta silla”, agregó.

La decisión pone fin a los rumores que circularon en las últimas semanas, alimentados por la cercanía del plazo legal para inscribir candidaturas y por declaraciones del propio Chaves que mantenían abierta la posibilidad de renuncia.

La determinación evita un hecho inédito en la política costarricense y mantiene en suspenso la conformación de la papeleta legislativa de su partido, que deberá definirse sin la figura del actual presidente como candidato.

“No hay necesidad de hacerlo ¿para qué ir a convencer a un pueblo dejando el puesto que ustedes me dieron? ¿Convencerlos de algo que está clarísimo en la mente de este pueblo maravilloso? Costa Rica se despertó a la idea de que como se gobernaba en el pasado no era la forma adecuada, no hace falta que Rodrigo Chaves vaya a una campaña política a decirle lo que el pueblo ya sabe“, concluyó el mandatario.